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25 ноября — круглый стол «Поддержка семейных форм устройства и социальной адаптации сирот»

Производитель бытовой техники Bosch компания БСХ Россия, благотворительная организация «Детские деревни — SOS Россия» и городской портал «Фонтанка.ру» проводят круглый стол, посвященный развитию и поддержке семейных форм устройства детей-сирот, их дальнейшей адаптации к обществу, трудоустройству, а также помощи, которая необходима на разных этапах их жизни.

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Адаптация сирот к жизни вне детского дома является серьезной проблемой, решение которой важно не только для выросших детей, но и для самого общества. На круглом столе представители некоммерческих организаций, гражданского общества и бизнеса обсудят проблемы воспитания и социальной адаптации детей-сирот и молодежи, выпускающейся из сиротских учреждений. В дискуссии будут затронуты вопросы приоритетности семейных форм устройства, представители некоммерческих организаций расскажут, какие программы есть в этой сфере и с какими проблемами они сталкиваются. Часть вопросов круглого стола посвящена также трудоустройству выпускников и опыту участия работодателей в проектах сопровождаемого трудоустройства сирот.

На круглом столе состоится презентация документального фильма «Дом, в котором...», а также будет анонсирована инициатива по объединению усилий людей и компаний, неравнодушных к проблемам семейных форм устройства и социальной адаптации сирот.

Мероприятие пройдет при поддержке отеля «Коринтия Санкт-Петербург».

В дискуссии принимают участие:

  • Светлана Агапитова, журналист, президент БФ «Азбука надежды», общественный деятель
  • Наталия Белянинова, экс-HR-директор P&G/Gillette
  • Николай Слабжанин, руководитель Российского комитета «Детских деревень SOS»
  • Юлия Бернова, директор по развитию программ, «Детские деревни SOS Россия»
  • Анна Каган, директор по PR и маркетингу отеля «Коринтия Санкт-Петербург»
  • Евгения Канцыпко, руководитель ресурсного центра проекта «Всё получится!»
  • Екатерина Мельникова, выпускница «Детской деревни SOS Пушкин»
  • Анна Семак, блогер, бизнес-леди, многодетная мама
  • Илья Сметанин, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i»
  • Хюберт де Хаан, генеральный директор (CEO) БСХ Россия

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