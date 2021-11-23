25 ноября — круглый стол «Поддержка семейных форм устройства и социальной адаптации сирот»

Адаптация сирот к жизни вне детского дома является серьезной проблемой, решение которой важно не только для выросших детей, но и для самого общества. На круглом столе представители некоммерческих организаций, гражданского общества и бизнеса обсудят проблемы воспитания и социальной адаптации детей-сирот и молодежи, выпускающейся из сиротских учреждений. В дискуссии будут затронуты вопросы приоритетности семейных форм устройства, представители некоммерческих организаций расскажут, какие программы есть в этой сфере и с какими проблемами они сталкиваются. Часть вопросов круглого стола посвящена также трудоустройству выпускников и опыту участия работодателей в проектах сопровождаемого трудоустройства сирот.
На круглом столе состоится презентация документального фильма «Дом, в котором...», а также будет анонсирована инициатива по объединению усилий людей и компаний, неравнодушных к проблемам семейных форм устройства и социальной адаптации сирот.
Мероприятие пройдет при поддержке отеля «Коринтия Санкт-Петербург».
В дискуссии принимают участие:
- Светлана Агапитова, журналист, президент БФ «Азбука надежды», общественный деятель
- Наталия Белянинова, экс-HR-директор P&G/Gillette
- Николай Слабжанин, руководитель Российского комитета «Детских деревень SOS»
- Юлия Бернова, директор по развитию программ, «Детские деревни SOS Россия»
- Анна Каган, директор по PR и маркетингу отеля «Коринтия Санкт-Петербург»
- Евгения Канцыпко, руководитель ресурсного центра проекта «Всё получится!»
- Екатерина Мельникова, выпускница «Детской деревни SOS Пушкин»
- Анна Семак, блогер, бизнес-леди, многодетная мама
- Илья Сметанин, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i»
- Хюберт де Хаан, генеральный директор (CEO) БСХ Россия