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В деревне под Петербургом разрушается единственный мост, ведущий к цивилизации. На пути в обход поджидают волки

В Ленобласти рушится мост между двумя деревнями, но вместо ремонта его перекроют

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Жители деревни Усадище в Ленобласти обратились в администрацию района с просьбой отремонтировать аварийный мост через реку Чагоду. Об этом 22 ноября пишет 47news.

С одной стороны переправы деревня Озерево — там находятся почта, автобусная остановка и автолавка, с другой — деревня Усадище, обитатели которой лишены этих благ цивилизации. Путь через водоем может быть опасен, особенно в ночное время — переправа прогнила и покосилась. Плачевное состояние моста заметно на кадрах, сделанных на днях: доски обледенели, а один из пролетов опасно подломлен.

47news.ru

«В обход пешком 4,5–5 км, идти надо через лес. Зимой это опасно: тут и волки у нас есть, и кабаны», — рассказала пенсионерка, живущая в деревне.

В администрации Бокситогорского района, куда обратились местные, сообщили, что денег на ремонт пока нет. Частичной реставрации, по словам чиновников, будет недостаточно, а реконструкция обойдется в девять миллионов рублей, что составляет значительную часть бюджета поселения. Ни в этом, ни в следующем году ремонта ждать не стоит, так что ветхий мост собираются просто перекрыть — у переправы установят аншлаги, указывающие на аварийное состояние и опасность для человека. Как быть с волками и кабанами на обходном пути, чиновники не рассказали.

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Комментарии (15)

ДуремарСПб.
Волки у них там кабаны,благодать,а вот нам горожанам в одном городе с Едим Россию приходится жить.
261844081
Может деньги на какой-то другой мост пошли?)
f0ntan
Деревни под Петербургом - это Кудрово и Мурино (совсем недавно они были деревнями). Но они под Петербургом. А этому Усадищу до Петербурга дальше чем от Петербурга до центра соседней области Новгорода
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