В деревне под Петербургом разрушается единственный мост, ведущий к цивилизации. На пути в обход поджидают волки

Жители деревни Усадище в Ленобласти обратились в администрацию района с просьбой отремонтировать аварийный мост через реку Чагоду. Об этом 22 ноября пишет 47news.



С одной стороны переправы деревня Озерево — там находятся почта, автобусная остановка и автолавка, с другой — деревня Усадище, обитатели которой лишены этих благ цивилизации. Путь через водоем может быть опасен, особенно в ночное время — переправа прогнила и покосилась. Плачевное состояние моста заметно на кадрах, сделанных на днях: доски обледенели, а один из пролетов опасно подломлен.