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Петербуржцы пожаловались на толкучку при переходе на «Владимирскую». Из-за ремонта эскалатора дышать в затылок незнакомцам им придется до середины января

Жители Петербурга рассказали о толкучке на «Достоевской» из-за неработающего эскалатора

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Жители Петербурга пожаловались на толкучку, образовавшуюся на переходе со станции метро «Достоевская» на «Владимирскую». Причина тому — ремонт пересадочного эскалатора.

Судя по фотографии, отправленной в редакцию «Фонтанки» читательницей Ксенией 22 ноября, горожане с трудом помещаются на движущейся лестнице. Платформа за механизмом выглядит многолюдно.

Фото: читательница «Фонтанки» Ксения
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Согласно сведениям, размещенным на сайте ГУП «Петербургский метрополитен», второй пересадочный эскалатор сейчас находится на ремонте. Его обещают вновь запустить к 17 января 2022 года.

Фото: читательница «Фонтанки» Ксения

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Комментарии (3)

Философ (не тролль)
А как же ковидные ограничения? Метро- основной источник распространения любой воздушно-капельной заразы, а про ковид столько бумаг написано и где результат? Через охранников (или кто там они) на входе все проходят в масках, потом её в карман и вперед. И никому нет дела. А ведь если умножить всех безмасочников на 4000 р, неплохая сумма получится.
VKuser4636990
Надо просто потерпеть
K_Lutsky
Похоже, быстрее будет подняться по эскалатору на улицу и перейти на Владимирскую по улице. Правда, платить снова придется.)
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