Петербуржцы пожаловались на толкучку при переходе на «Владимирскую». Из-за ремонта эскалатора дышать в затылок незнакомцам им придется до середины января

Жители Петербурга пожаловались на толкучку, образовавшуюся на переходе со станции метро «Достоевская» на «Владимирскую». Причина тому — ремонт пересадочного эскалатора.
Судя по фотографии, отправленной в редакцию «Фонтанки» читательницей Ксенией 22 ноября, горожане с трудом помещаются на движущейся лестнице. Платформа за механизмом выглядит многолюдно.
Согласно сведениям, размещенным на сайте ГУП «Петербургский метрополитен», второй пересадочный эскалатор сейчас находится на ремонте. Его обещают вновь запустить к 17 января 2022 года.