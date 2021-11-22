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В Ленинградском зоопарке холодно даже белой медведице. Ее заманивают в воду необычными способами

Медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка ощутила приближение зимы

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Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка ощутила скорое приближение зимы. Из-за наступивших холодов животное неохотно лезет в воду, поэтому работникам зоологического парка приходится идти на разные ухищрения.

Как рассказали в пресс-службе учреждения 22 ноября, в ход идут игрушки и любимые лакомства. Стремясь их достать, хищница с ребяческим задором ныряет в воду.

В Ленинградском зоопарке напомнили, что 30 ноября питомице исполняется пять лет. В честь праздника для посетителей приготовили множество интересного.

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