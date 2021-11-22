В Ленинградском зоопарке холодно даже белой медведице. Ее заманивают в воду необычными способами

Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка ощутила скорое приближение зимы. Из-за наступивших холодов животное неохотно лезет в воду, поэтому работникам зоологического парка приходится идти на разные ухищрения.
Как рассказали в пресс-службе учреждения 22 ноября, в ход идут игрушки и любимые лакомства. Стремясь их достать, хищница с ребяческим задором ныряет в воду.
В Ленинградском зоопарке напомнили, что 30 ноября питомице исполняется пять лет. В честь праздника для посетителей приготовили множество интересного.