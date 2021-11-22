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В Москве молодую мать задержали по подозрению в продаже ребенка за 100 тысяч рублей

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26-летнюю женщину задержали в Москве по подозрению в продаже ее ребенка. Об этом 22 ноября сообщили в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, подозреваемая опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для новорожденного мальчика. От вызвавшихся усыновить ребенка она потребовала 100 тысяч рублей. На сделку она прилетела в Москву, и 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из столичных отелей.

«Преступная деятельность женщины была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска, сделка по продаже ребёнка проходила в рамках оперативных мероприятий», — уточнили в СК.

Ребенка поместили в специализированное медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Решается вопрос о предъявлении ей обвинения.

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Комментарии (2)

Денеб
Вот такие молодые матери нынче......
ДуремарСПб.
Страшно жить в такой стране.
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