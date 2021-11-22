В Москве молодую мать задержали по подозрению в продаже ребенка за 100 тысяч рублей

26-летнюю женщину задержали в Москве по подозрению в продаже ее ребенка. Об этом 22 ноября сообщили в Следственном комитете по региону.



По версии следствия, подозреваемая опубликовала в интернете объявление о поиске приемных родителей для новорожденного мальчика. От вызвавшихся усыновить ребенка она потребовала 100 тысяч рублей. На сделку она прилетела в Москву, и 22 ноября передала ребенка покупательнице в одном из столичных отелей.



«Преступная деятельность женщины была пресечена благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска, сделка по продаже ребёнка проходила в рамках оперативных мероприятий», — уточнили в СК.

