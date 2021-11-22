Фонтан забил при реконструкции теплосети на Индустриальном. Жителей просят не волноваться

Со зрелищными эффектами проходят ремонтные работы в Красногвардейском районе города. Видео фонтана 22 ноября очевидцы публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как сообщает автор видео, бесплатная бесконтактная мойка внезапно заработала напротив ТРЦ «Июнь» на Индустриальном проспекте. В ГУП «ТЭК» «Фонтанке» уточнили, что коммунальный фонтан образовался у дома № 25, причиной стали проблемы с задвижкой.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
«На объекте реконструкции приняты все меры по обеспечению безопасности, угрозы для пешеходов и автомобилистов нет, — рассказали в пресс-службе предприятия. — На теплоснабжении зданий и социальных учреждений ремонт не скажется: циркуляция обеспечена по штатной схеме, жители получают тепло и горячую воду тех параметров, которые соответствуют нормативам».
Теплоэнергетики меняют 650 метров трубы диаметром 800 мм на участке от проспекта Косыгина до проспекта Энтузиастов. Как заявляют, реконструкция обеспечит более надёжное теплоснабжение 42 зданий. В их числе три детсада, школа, два медучреждения и 31 дом, где живут около 17 тысяч человек.