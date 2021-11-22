Воронежский водитель обматерил и вытолкнул из автобуса пассажирку без маски. Говорит — первая начала

В Воронеже водитель автобуса обматерил пассажирку и вытолкал ее из салона. Видео 22 ноября разлетелось по соцсетям и заинтересовало городскую прокуратуру и областное управление МВД.
В паблике «Типичный Воронеж» очевидец написал, что причиной агрессии было отсутствие у женщины медицинской маски. История произошла накануне вечером.
«Я вас трогать не собираюсь. Здесь производится аудио- и видеозапись. Ваше [лицо] колхозное будет сегодня в интернете. Будешь звездой Ютуба, поняла? А [болтать] я здесь не сижу, я здесь работаю. А ты, [врунья] немытая, выйди отсюда [к черту]!» — кричит на видео мужчина. Он грубо хватает женщину за пуховик и выдворяет на улицу, она пытается сопротивляться, но безуспешно.
Автор: youtube.com/BloknotVrn36
В мэрии Воронежа РИА Новости рассказали, что у водителя другая версия. По его словам, пассажирка хотела оплатить проезд картой, но платеж не прошел, и она вышла из автобуса. Якобы на следующем круге маршрута она зашла второй раз и снова попыталась использовать карту. Водитель напомнил ей, что в прошлый раз это не сработало, и разгорелся конфликт.
«Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Длилось это в течение времени, пока автобус ехал две остановки. В результате у водителя сдали нервы, и произошло все дальнейшее», — уточнили в мэрии.