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Воронежский водитель обматерил и вытолкнул из автобуса пассажирку без маски. Говорит — первая начала

В Воронеже водитель выгнал из автобуса пассажирку без маски

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В Воронеже водитель автобуса обматерил пассажирку и вытолкал ее из салона. Видео 22 ноября разлетелось по соцсетям и заинтересовало городскую прокуратуру и областное управление МВД.

В паблике «Типичный Воронеж» очевидец написал, что причиной агрессии было отсутствие у женщины медицинской маски. История произошла накануне вечером.

«Я вас трогать не собираюсь. Здесь производится аудио- и видеозапись. Ваше [лицо] колхозное будет сегодня в интернете. Будешь звездой Ютуба, поняла? А [болтать] я здесь не сижу, я здесь работаю. А ты, [врунья] немытая, выйди отсюда [к черту]!» — кричит на видео мужчина. Он грубо хватает женщину за пуховик и выдворяет на улицу, она пытается сопротивляться, но безуспешно.

Автор: youtube.com/BloknotVrn36

В мэрии Воронежа РИА Новости рассказали, что у водителя другая версия. По его словам, пассажирка хотела оплатить проезд картой, но платеж не прошел, и она вышла из автобуса. Якобы на следующем круге маршрута она зашла второй раз и снова попыталась использовать карту. Водитель напомнил ей, что в прошлый раз это не сработало, и разгорелся конфликт.

«Со слов водителя, пассажирка выразила крайнее неудовлетворение самим автобусом, системой оплаты, системой оповещения, а также морально-этическими качествами водителя, причем последнее — несколько раз и в нецензурной форме. Длилось это в течение времени, пока автобус ехал две остановки. В результате у водителя сдали нервы, и произошло все дальнейшее», — уточнили в мэрии.

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Комментарии (8)

Владислав М
На видео водитель ведёт себя как гопник и хулиган, который ещё и без маски.
Денеб
Водитель берлинского городского автобуса обматерил (по-немецки) и вытолкнул пассажирку без маски, которая пыталась войти в автобус на Фридрихштрассе......
Редиcка
Все, что надо было сделать водителю автобуса - это остановить автобус и нажать тревожную кнопку или вызвать полицию. Дальше сидеть и ждать.
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