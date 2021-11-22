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У Беглова сменился начальник аппарата. Теперь его делами будет заведовать сын преемника Путина

Аппарат губернатора Петербурга Александра Беглова возглавил Илья Ткачев

У губернатора Петербурга Александра Беглова сменился начальник аппарата. О новом назначении объявили 22 ноября на совещании с членами правительства в Смольном.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, начальником аппарата губернатора Санкт-Петербурга назначен Илья Ткачев. Ранее он трудился советником Беглова.

Ткачёв сменил на этом посту Юрия Смирнова, охранника губернатора. Теперь он будет работать вместе с вице-губернатором Валерием Пикалевым, отвечающим в том числе за безопасность.

Илья Ткачев родился в Ленинграде в 1985 году. В 2007-м окончил СПбГУ по направлению «Менеджмент организации». Должность советника министра транспорта занял в 2012 году и работал в ведомстве вплоть до отставки Максима Соколова. Его отец Геннадий Ткачев в 1996 году стал преемником Владимира Путина на посту председателя комитета по внешним связям. В Смольном он дослужился до поста вице-губернатора и уволился в начале 2000-х.

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Комментарии (19)

261188011
Не из силового ведомства и не из Курортного района... терзают меня смутные сомнения
Яхта
Бездельников плодят, метро пусть идет копать.
graail
Трудовая династия однако.......................
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