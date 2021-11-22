Спасатели или такси для ВИПов. Полиция выясняет, кого возили по Петербургу на «Газели» с мигалкой

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 22 ноября инспекторы ДПС остановили приметную «Газель» на улице Ильюшина, 18. Пропустить такой автомобиль было сложно: внимание привлекали цветографические обозначения аварийно-спасательной службы на кузове и проблесковые маячки на крыше.



«При проверке оказалось, что «Газель» никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре. 37-летний водитель не смог обосновать наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» ВИП-клиентов. Данная информация проверяется», — рассказали «Фонтанке» в полицейском главке.