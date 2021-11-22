Спасатели или такси для ВИПов. Полиция выясняет, кого возили по Петербургу на «Газели» с мигалкой

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 22 ноября инспекторы ДПС остановили приметную «Газель» на улице Ильюшина, 18. Пропустить такой автомобиль было сложно: внимание привлекали цветографические обозначения аварийно-спасательной службы на кузове и проблесковые маячки на крыше.
«При проверке оказалось, что «Газель» никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре. 37-летний водитель не смог обосновать наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» ВИП-клиентов. Данная информация проверяется», — рассказали «Фонтанке» в полицейском главке.
Водитель и фирма получили протоколы, автомобиль увезли на штрафстоянку.
По информации «Фонтанки», фургон 2007 года выпуска более десяти лет числится за коммерческой компанией «ТАСС-ЭКО». Аббревиатура расшифровывается как Территориальная аварийно-спасательная служба — Экологическая. На сайте заявлено, что она с 2005 года занимается поисково-спасательными, газоспасательными работами, а также вывозом и утилизацией отходов 1–5 класса опасности (в опубликованной там же лицензии указано, что фирма может транспортировать отходы с 1 по 4 класс опасности).