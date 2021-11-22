FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Спасатели или такси для ВИПов. Полиция выясняет, кого возили по Петербургу на «Газели» с мигалкой

ДПС задержала фургон с мигалкой на Ильюшина

Фургон со спецсигналами мимикрировал под экстренные службы на пороге отдела ГИБДД в Приморском районе Петербурга. Дорожная полиция не дала ему продолжить маршрут.

8
Печать

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 22 ноября инспекторы ДПС остановили приметную «Газель» на улице Ильюшина, 18. Пропустить такой автомобиль было сложно: внимание привлекали цветографические обозначения аварийно-спасательной службы на кузове и проблесковые маячки на крыше.

«При проверке оказалось, что «Газель» никакого отношения к спасателям не имеет, а принадлежит коммерческой структуре. 37-летний водитель не смог обосновать наличие спецсигналов. По данным полиции, автомобиль мог использоваться в том числе и в качестве скоростного такси для доставки «с ветерком» ВИП-клиентов. Данная информация проверяется», — рассказали «Фонтанке» в полицейском главке.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области
ПоделитьсяПоделиться

Водитель и фирма получили протоколы, автомобиль увезли на штрафстоянку.

По информации «Фонтанки», фургон 2007 года выпуска более десяти лет числится за коммерческой компанией «ТАСС-ЭКО». Аббревиатура расшифровывается как Территориальная аварийно-спасательная служба — Экологическая. На сайте заявлено, что она с 2005 года занимается поисково-спасательными, газоспасательными работами, а также вывозом и утилизацией отходов 1–5 класса опасности (в опубликованной там же лицензии указано, что фирма может транспортировать отходы с 1 по 4 класс опасности).

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

AndreyGid
да тут специалистам быть не надо что отношения к органам это ведро не имеет и просто сверху прицепили люстру.Видимо еще и водила был недалекий что согласился работать на такой новогодней ёлке.
AlBerkut
А в особых отметка в ПТС и СР что указано? Есть сведения о нанесённой цветографической схеме, проблесковых матчах синего цвета, СГУ?
Если есть - то нет проблем, а вот если нет ничего такого в документах - это совсем другое дело...
Софокл Аристархович
Чип и Дейл больше не спешат на помощь?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний