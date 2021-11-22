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Миллион мертвых медуз. Мощная буря в Одессе изменила рельеф национального парка

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Территорию украинского национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области покрыло телами мертвых медуз. Сильный шторм также изменил облик охраняемой зоны.

О выбросе на берег сотен тысяч представителей царства животных 22 ноября сообщили сотрудники нацпарка, уточнив, что выдворенные за пределы Черного моря корнероты не станут стихийным бедствием, так как медузы не вовлечены в пищевые цепи местных экосистем.

Сотрудники парка отметили, что нечасто их посещает шторм такой силы, чтобы менять рельефы местности: из-за непогоды кое-где исчезли широкие пляжные зоны, но образовались в других местах.

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