В России запустили информационно-образовательный портал для слепоглухих людей

Портал содержит различные вебинары и курсы, адаптированные под особенности восприятия людей с нарушениями слуха и зрения. На нём также есть курсы необходимые для повышения компетенций специалистов, которые работают со слепоглухими и людьми с другими тяжёлыми множественными нарушениями; материалы для родственников слепоглухих, волонтёров. Доступен и развлекательный контент.

В России 22 ноября заработал Всероссийский информационно-образовательный портал для людей с мультисенсорными нарушениями. Он создан совместно благотворительным фондом «Со-единение» и Студией Артемия Лебедева, сообщает пресс-служба фонда.

«Создавая Всероссийский информационно-образовательный портал для людей с мультисенсорными и иными нарушениями, мы ставили перед собой задачу повышения доступности инклюзивного образования, а также адаптацию материалов познавательного и развлекательного характера», – отметила Юлия Шляндина директор по фандрайзингу фонда «Со-единение».



Портал регулярно будет обновляться свежими и актуальными материалами и расширять аудиторию пользователей, заверили создатели.

