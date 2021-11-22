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В России запустили информационно-образовательный портал для слепоглухих людей

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В России 22 ноября заработал Всероссийский информационно-образовательный портал для людей с мультисенсорными нарушениями. Он создан совместно благотворительным фондом «Со-единение» и Студией Артемия Лебедева, сообщает пресс-служба фонда.

Портал содержит различные вебинары и курсы, адаптированные под особенности восприятия людей с нарушениями слуха и зрения. На нём также есть курсы необходимые для повышения компетенций специалистов, которые работают со слепоглухими и людьми с другими тяжёлыми множественными нарушениями; материалы для родственников слепоглухих, волонтёров. Доступен и развлекательный контент.

«Создавая Всероссийский информационно-образовательный портал для людей с мультисенсорными и иными нарушениями, мы ставили перед собой задачу повышения доступности инклюзивного образования, а также адаптацию материалов познавательного и развлекательного характера», – отметила Юлия Шляндина директор по фандрайзингу фонда «Со-единение».

Портал регулярно будет обновляться свежими и актуальными материалами и расширять аудиторию пользователей, заверили создатели.

Фонд «Со-единение» учреждён в 2014 году на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Фонд реализует программы и поддерживает проекты, повышающие качество жизни слепоглухих людей.

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Комментарии (1)

tsodd
А зачем портал слепоглухим? Скорее для опекунов.
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