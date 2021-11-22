Трое петербуржцев ответят в суде за гибель студента, о которой молчали больше 10 лет

Как сообщили в ведомстве 22 ноября, в окончательной редакции трём мужчинам предъявлено обвинение в похищении (ст. 126 УК) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлёкшем гибель потерпевшего (ст. 111 УК). Их причастность к пропаже и гибели студента установила аналитическая группа по раскрытию преступлений прошлых лет.

Следственный комитет Петербурга завершил расследование дела о гибели 18-летнего Евгения Лосевского, с пропажи которого прошло 12 лет. Следствие уверено, что смерть студента не входила в планы обвиняемых.

Евгений Лосевский пропал в ночь на 12 ноября 2009 года после ссоры с нетрезвой компанией. Мать ещё тогда рассказывала, как сына затолкали в автомобиль после того, как он задел зеркало машины. https://www.fontanka.ru/2010/10/04/923/ Личности автовладельца и двух его друзей к 2010 году уже не были секретом, но все трое настаивали, что только катали и пугали, а ушёл Лосевский на своих двоих.



Их задержали осенью 2020 года, признательные показания дал Сергей Селютский. Его знакомые Максим Фатеев и Антон Козлов во время ареста отрицали свою вину. Фатеев заявлял, что Селютский якобы травмировал голову и теперь наговаривает на товарищей.



По версии СК, трое мужчин, разругавшись со студентом в Шушарах, втолкнули его в машину, вывезли в совхозные поля и избили. Потом как будто собирались вернуть домой, но молодой человек умер в пути.



«Один из обвиняемых избил потерпевшего, после чего его вновь посадили в автомобиль, направившись обратно в поселок Шушары. В пути следования обвиняемые, увидев, что потерпевший скончался, выгрузили его тело и спрятали в канаве», — говорится в сообщении ведомства.

