Петербуржцы смогут посмотреть AR-спектакль о культовом стрит-арте столицы

Команда проекта оцифровала и воссоздала в дополненной реальности работы пяти художников стрит-арта — интерактивные объекты будут появляться на экране смартфона по мере развития сюжета. Зрителям предложат пробраться через «Кружева» польской художницы Nespoon, подобрать ключи в «Стихограмме» от Zuk Club, отразить нашествие антагониста вместе с «Самолазкой» Кирилла Кто, напитаться мудростью «Черепахи» Жени 0331с и воспользоваться «Бульдозером» Миши Моста.

Спектакль доступен бесплатно в мобильном приложении MTC Live. Посмотреть спектакль в дополненной реальности можно и в Петербурге, рекомендуется выбрать открытое пространство — например, сквер или парк, или закрытое помещение, в котором много места для передвижения.

За музыку и саунд-дизайн отвечает электронный музыкант NVG. Специально для спектакля NVG и известный московский рэпер Лигалайз создали трэп-ремикс хита «Моя Москва». В озвучке спектакля приняли участие: театральная актриса Александра Черкасова-Служитель и представители хип-хоп сцены — Анастасия Александрина aka Miss Baas, Лев Киселев aka Repac и другие.



«Объекты, с которыми предстоит играться зрителю, выбраны не случайно. С одной стороны, мы преследуем цель расширения художественной географии города — все работы находятся на солидной друг от друга дистанции. Теперь, благодаря спектаклю, их можно посмотреть из любой точки города, страны и даже мира. С другой стороны, мы показываем, насколько разнообразным может быть уличное искусство: это и городская метафизика, и концептуализм, и протестный диалог, и работа с ландшафтом, и превращение города в Дом», — объясняет куратор, соавтор идеи и креативный продюсер спектакля Михаил Огер.



Особое внимание в спектакле уделяется драматургии и синтезу классической поэзии с современным городским контекстом. Драматургом спектакля выступил Михаил Дегтярев, а за поэтические метафоры и мета-смыслы отвечают Андрей Родионов и Екатерина Троепольская.

