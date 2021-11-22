Сексолог расскажет про сексуальные фантазии и сексуальную реальность

Фрейд считал, что фантазировать о сексе может только неудовлетворенный человек. Но в одном масштабном американском исследовании 97% опрошенных признались, что да, фантазируют. И у современных специалистов был бы вопрос скорее не к ним, а к оставшимся 3%. Что с ними не так? Или они просто стесняются признаться? По опросам (опять же американским, а они ведь известные пуритане), почти 90% фантазировало о сексе втроем, а почти 75% — о гораздо большем коллективе. А некоторые фантазируют о близких отношениях, например, с инопланетянами.

Можно ли считать какие-то причудливые сексуальные фантазии извращенными? Они ведь не воплощаются в реальность. А как их обсуждать с партнером, если хочется воплотить? Как изменилось отношение к фантазиям о сексе со времен Фрейда и можно ли по фантазиям или их отсутствию диагностировать заболевание?



Слушаем лекцию сотрудника кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Дмитрия Орлова «Сексуальные фантазии и сексуальная реальность» в Планетарии 1 (наб. Обводного канала, 74 Ц), подробности на сайте Планетария. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

