Ученые расскажут, что нового в космосе, у роботов и в Центробанке

В 15-м выпуске устного научно-популярного журнала «Язык Эйнштейна» от Информационного центра по атомной энергии ученые из разных сфер по традиции сообщат последние новости в этих сферах. Бесплатно, 12+

Для нас последние новости «из жизни Центробанка» — это постоянное повышение ключевой ставки, из-за чего кредиты дорожают, а вклады почему-то дорожать не спешат. Но наверняка консультант Центробанка, научный сотрудник Европейского университета Дарья Антонова знает не менее интересные новости — не только о нацбанке, но и об экономике в целом.

В банках, как известно, вовсю внедряется искусственный интеллект, но прикладной математик, специалист по машинному обучению Иван Дрокин нацелил ИИ на другое. Стартап Botkin.Ai занимается диагностикой рака легких: искусственный интеллект способен распознать патологию еще на ранней стадии.



А новости космонавтики, не обязательно относящиеся к съемкам фильма с Юлией Пересильд, поведает Михаил Котов. Он не только научный, но и военный журналист. Вероятно, попросить у Михаила прокомментировать недавний запуск нашей антиспутниковой ракеты — это как убить двух зайцев.



Заседание пройдет в коворкинге «Ясная поляна» (пл. Льва Толстого, 1–3) 25 ноября, подробности на сайте ИЦАЭ в петербургском разделе. Начало в 19:30.



Александра Шеромова

