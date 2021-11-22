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Двадцать частных домов и один таунхаус в Лисьем Носу оказались без горячей еды и воды из-за утечки газа

Утечка газа произошла во время строительных работ в Лисьем Носу.

Утечку газа устраняют в Лисьем Носу. Газопровод среднего давления пробили во время работ сотрудники компании, которая и раньше доставляла хлопоты «ПетербургГазу».

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Как сообщили «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз» 22 ноября, сообщение об утечке в Приморском районе поступило в организацию в 11:52. По предварительной информации, газопровод был поврежден на перекрестке улиц Лесной и Дуговой в Лисьем Носу во время работ, которые проводились ООО «Мегамейд».

В ГРО уточняют, что компания нарушила условия согласования работ с «ПетербургГазом», что привело к отключению газоснабжения в 20 частных домах и 1 таунхаусе. В организации обещают восстановить газоснабжение в ближайшее время.

«В течение трёх лет ООО «Мегамейд» более 40 раз были повреждены газовые сети, что послужило причиной отключения более 1 300 жилых зданий», — говорится в сообщении «ПетербургГаза».

Получить оперативные комментарии в ООО «Мегаймед» нашему изданию не удалось.

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