Двадцать частных домов и один таунхаус в Лисьем Носу оказались без горячей еды и воды из-за утечки газа

Как сообщили «Фонтанке» в ГРО «ПетербургГаз» 22 ноября, сообщение об утечке в Приморском районе поступило в организацию в 11:52. По предварительной информации, газопровод был поврежден на перекрестке улиц Лесной и Дуговой в Лисьем Носу во время работ, которые проводились ООО «Мегамейд».
В ГРО уточняют, что компания нарушила условия согласования работ с «ПетербургГазом», что привело к отключению газоснабжения в 20 частных домах и 1 таунхаусе. В организации обещают восстановить газоснабжение в ближайшее время.
«В течение трёх лет ООО «Мегамейд» более 40 раз были повреждены газовые сети, что послужило причиной отключения более
Получить оперативные комментарии в ООО «Мегаймед» нашему изданию не удалось.