Психолог научит родителей, как общаться с подростками

Как преодолеть кризис в отношениях с ребенком-подростком, чем подростковый период такой особенный, как не сломать потенциал ребенка, а раскрыть его, но при этом не потакать, — 24 ноября в библиотеке им. Паустовского расскажет педагог-психолог Гульназ Амирова. Бесплатно, 16+

Гульназ Амирова — сотрудница центра урегулирования конфликтов «Контакт», филиалы есть во всех районах города: специалисты работают с «трудными» детьми и детьми, у которых просто «трудный возраст». Он и правда трудный: половое созревание, рост бурный и неравномерный, неготовность принимать на веру всё, что сказано взрослым, — уже требуются доказательства. Авторитет родителей слабее, чем ребят из компании. И, как определяют многие родители, проблема не в том, что ребенок хочет чего-то «неправильного», а в том, что он «ничего не хочет». Но, может, он просто не хочет исключительно того, что ему навязано?

Родители сами были когда-то подростками, но когда становятся родителями подростка, определенно нуждаются в «инструкции». Библиотека Паустовского сама собирает такие «гайды» в виде книжек — так что можно заодно и с ними познакомиться. Например, с книгой Димы Зицера под многообещающим названием «О бессмысленности воспитания подростка» или «Подросток в доме. Когда не знаешь, что сказать и как себя вести» Ребекки Дерлейн.



Встречаемся 24 ноября в библиотеке на ул. Варшавской, д. 37/1, подробности и регистрация на страничке библиотеки во «ВКонтакте». Начало в 19:00.



Александра Шеромова

