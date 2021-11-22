Житель коммуналки на Лиговском изрезал соседа маникюрными ножницами. Суд «выселил» его в колонию

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 ноября, на скамье подсудимых по делу о покушении на убийство оказался Константин Неволин. Он снимал комнату на Лиговском проспекте и, с его слов, оказался в эпицентре конфликта, когда сын пожилой хозяйки разругался с 25-летним соседом, на агрессивность которого жаловалась женщина. Неволин растащил спорщиков по углам, однако вскоре сосед вернулся с группой поддержки.
Подсудимый рассказал, как его избили, прыснули в лицо из баллончика, ненадолго угомонились после звонка в полицию, а потом снова продолжили, несмотря на то, что писать заявление на соседей Неволин отказался. Чтобы дать компании остыть, он сбежал из квартиры, бродил по центру, пока на 1-й Советской снова не нарвался на ту же компанию. 25-летний сосед поначалу как будто был дружелюбен, а потом вновь вспылил. Завязалась драка, Неволин берёг травмированную ключицу со спицей.
«Продолжал наносить сильные удары, сбил его с ног, сел на него сверху и продолжал избивать. Неволин звал на помощь, кричал, а когда не смог больше терпеть боли, то стал отбиваться от потерпевшего, чтобы тот отпустил его», — ретранслируют в пресс-службе показания подсудимого.
Отбивался сломанными маникюрными ножницами, которые подобрал с земли. Неволин утверждает, что даже не рассчитывал нанести серьёзный вред, но пребывал в состоянии сильного душевного волнения.
На теле потерпевшего насчитали не менее пяти колото-резаных ран в области живота, груди, спины. Следствие квалифицировало случившееся как покушение на убийство. Смольнинский районный суд, где слушалось дело, умысла лишать жизни маникюрными ножницами не увидел.
Неволина признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорили к 3 годам колонии общего режима.