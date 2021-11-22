В Петербурге появится «королевство Евгения Шварца»

На выставке в Театральной библиотеке в честь 125-летия писателя и драматурга можно будет увидеть костюмы и эскизы декораций к постановкам и экранизациям Шварца.
Театральная библиотека отметит юбилей Евгения Шварца, показав его «сказочное королевство» в эскизах декораций и костюмов. Метафоричный и — одновременно — пронзительно понятный мир его произведений оживёт знакомыми всем с детства образами.
Евгений Шварц (1896–1958) написал десятки пьес, сказок и сценарии тринадцати фильмов, среди них всегда актуальные «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», всеми любимые «Снежная королева» (1966), «Дон Кихот» (1957) и «Золушка» (1947). Выставка расскажет не только о киноработах, но и о постановках легендарного «Современника» — в том числе «Голом короле» 1961 года, где, по мнению критиков, под сказочным колоритом прятались советские министры и «придворные», а от актёров для реализации замысла требовалась «отвага канатоходцев, балансирующих над пропастью».
Сегодня сложно представить тяжесть идеологического давления на советский театр, и Шварца знают в основном как «сказочника», сценариста «Обыкновенного чуда», где снялись ведущие советские актёры. Между тем Шварц гораздо многослойнее творчески: он писал стихи и прозу, оставил блестящие дневниковые записи «Позвонки минувших дней». Тексты Шварца изданы, их нетрудно найти.
Выставка «Сказочное королевство Евгения Шварца» пройдёт в Театральной библиотеке (улица Зодчего Росси, дом 2) с 23 ноября 2021 года по 15 января 2022-го. Для входа необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.
Вход свободный. 6+
Анастасия Семенович