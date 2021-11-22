В Петербурге появится «королевство Евгения Шварца»

На выставке в Театральной библиотеке в честь 125-летия писателя и драматурга можно будет увидеть костюмы и эскизы декораций к постановкам и экранизациям Шварца.

Театральная библиотека отметит юбилей Евгения Шварца, показав его «сказочное королевство» в эскизах декораций и костюмов. Метафоричный и — одновременно — пронзительно понятный мир его произведений оживёт знакомыми всем с детства образами.



Евгений Шварц (1896–1958) написал десятки пьес, сказок и сценарии тринадцати фильмов, среди них всегда актуальные «Дракон», «Обыкновенное чудо», «Сказка о потерянном времени», всеми любимые «Снежная королева» (1966), «Дон Кихот» (1957) и «Золушка» (1947). Выставка расскажет не только о киноработах, но и о постановках легендарного «Современника» — в том числе «Голом короле» 1961 года, где, по мнению критиков, под сказочным колоритом прятались советские министры и «придворные», а от актёров для реализации замысла требовалась «отвага канатоходцев, балансирующих над пропастью».

