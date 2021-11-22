В модернизацию птицефабрики «Роскар» вложат 1,6 млрд рублей. Мощность производства вырастет до 1,6 млрд штук яиц в год

Банк ВТБ открыл кредитную линию АО «Птицефабрика Роскар» на сумму 1,3 млрд рублей на срок до 7 лет. Средства будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса и приобретение нового оборудования в рамках инвестпроекта, общее финансирование которого составит 1,6 млрд рублей.
Как сообщили в ВТБ, средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России. Всего в ходе инвестпроекта, который реализуется в 2021–2022 годах, планируется модернизировать пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на
«Мы активно участвуем в реализации инвестпроектов сельхозпроизводителей в регионах России, в том числе в птицеводческой отрасли, — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ. — Выдачи банка по льготной программе Минсельхоза в этом году уже составили около 100 млрд рублей».
«Проект по модернизации птицеводческого комплекса яичного направления — очередной этап в реализации стратегии развития предприятия, — рассказал Роман Смирнов, генеральный директор АО «Птицефабрика Роскар». — Главным результатом станет увеличение производства и глубокой переработки яиц, объемов реализации продукции в Северо-Западном регионе и на экспорт».
Напомним, что в 2021 году «Роскар» заключил соглашение с правительством Ленинградской области о реализации инвестиционного проекта по модернизации птицеводческого комплекса. Птицеводческий комплекс с замкнутым технологическим циклом от выращивания кур-несушек и бройлеров до переработки яиц и мяса птицы расположен в Выборгском районе Ленинградской области. Объем производства яиц в 2021 году составит 1,37 млрд шт.