В модернизацию птицефабрики «Роскар» вложат 1,6 млрд рублей. Мощность производства вырастет до 1,6 млрд штук яиц в год

Банк ВТБ открыл кредитную линию АО «Птицефабрика Роскар» на сумму 1,3 млрд рублей на срок до 7 лет. Средства будут направлены на модернизацию птицеводческого комплекса и приобретение нового оборудования в рамках инвестпроекта, общее финансирование которого составит 1,6 млрд рублей.

Как сообщили в ВТБ, средства предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза России. Всего в ходе инвестпроекта, который реализуется в 2021–2022 годах, планируется модернизировать пять птичников, участок сортировки и упаковки яиц и цех по глубокой переработке яиц. В результате объем производства яиц уже в 2023 году будет увеличен на 16 %, до 1,6 млрд штук, а мощность переработки − в два раза.