Приятные для кошелька квитанции получат жильцы многоэтажки в Невском районе. Прокуратура помогла ЖКС пересчитать плату

В течение месяца жители многоэтажки на Караваевской улице в Невском районе испытывали проблемы с горячей водой из-за ремонтных работ, которые никак не мог закончить Жилкомсервис № 2 . Прокуратура помогла им наказать организацию рублем.



Как сообщает надзорное ведомство 22 ноября, в течение месяца, как было установлено в ходе проверки, ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района» проводило ремонтные работы на тепловых сетях. В результате действий жилищников горячей воды в квартирах 12-этажки в общей сложности за месяц не было 24 часа.

