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Приятные для кошелька квитанции получат жильцы многоэтажки в Невском районе. Прокуратура помогла ЖКС пересчитать плату

Прокуратура Петербурга помогла ЖКС № 2 Невского района пересчитать плату за горячую воду из-за ремонта

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В течение месяца жители многоэтажки на Караваевской улице в Невском районе испытывали проблемы с горячей водой из-за ремонтных работ, которые никак не мог закончить Жилкомсервис № 2. Прокуратура помогла им наказать организацию рублем.

Как сообщает надзорное ведомство 22 ноября, в течение месяца, как было установлено в ходе проверки, ООО «Жилкомсервис № 2 Невского района» проводило ремонтные работы на тепловых сетях. В результате действий жилищников горячей воды в квартирах 12-этажки в общей сложности за месяц не было 24 часа.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управляющей компании. После этого организация произвела снижение платы жильцам, так как перерыв в подаче воды был с превышением допустимой продолжительности. Приятное снижение жители Караваевской должны ощутить, получив квитанции в декабре.

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