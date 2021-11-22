Приятные для кошелька квитанции получат жильцы многоэтажки в Невском районе. Прокуратура помогла ЖКС пересчитать плату

В течение месяца жители многоэтажки на Караваевской улице в Невском районе испытывали проблемы с горячей водой из-за ремонтных работ, которые никак не мог закончить Жилкомсервис
Как сообщает надзорное ведомство 22 ноября, в течение месяца, как было установлено в ходе проверки, ООО «Жилкомсервис
Прокуратура внесла представление в адрес руководителя управляющей компании. После этого организация произвела снижение платы жильцам, так как перерыв в подаче воды был с превышением допустимой продолжительности. Приятное снижение жители Караваевской должны ощутить, получив квитанции в декабре.