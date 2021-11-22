Ещё не зима? Посмотрите, как дороги Ленобласти очищают от снега

За минувшие выходные дорожные службы Ленинградской области очистили от снега и наледи почти две тысячи километров региональных трасс. Дороги Ленобласти замело после первого довольно обильного снегопада. В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти показали кадры, как магистрали приводят в порядок после выпавших осадков.
Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти
Как уточнили в ведомстве 22 ноября, для обработки региональных трасс используется специальный солевой раствор, который достаточно эффективно очищает асфальт при небольшом минусе. Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим.
В общей сложности в ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится почти 9,3 тыс. км дорог регионального значения.