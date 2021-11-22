Иностранец через весь город ехал в Рыбацкое на свидание с Наташей, но получил кулаком в зубы и остался без денег

Полиция Невского района ищет неизвестного, который напал на иностранца в парадной дома. Вместо свидания он отправился в больницу.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября, накануне в полицию около пяти вечера обратился житель Петербурга, который вызывал скорую окровавленному мужчине на Шлиссельбургском проспекте. Заявитель сообщил, что к нему обратился человек, который уверял, что на него напал и отнял сумку неизвестный с ножом.
Скорая увезла пострадавшего в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где медики зафиксировали у него ножевые ранения в области носа и ладони. У мужчины также было выбито два зуба.
По предварительной информации, пострадавший — 31-летний гражданин Таджикистана, официально зарегистрированный в Металлострое, утром 21 ноября списался в «Телеграме» со знакомой девушкой по имени Наташа. Они договорились о встрече в квартире дома 47 по Шлиссельбургскому проспекту. Когда же около пяти он приехал и поднялся на лифте, то сразу же получил резкий удар в нос. Мужчина побежал на улицу, но неизвестный в черной куртке продолжал его преследовать, размахивая ножом. Он несколько раз зацепил лезвием иностранца, а потом сорвал у него с плеча сумку и убежал. В ней, по словам пострадавшего, были документы и 8 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».