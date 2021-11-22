Водитель-рецидивист сбил в Спасском переулке четвероклассника

10-летнего учащегося школы-интерната увезли в больницу с серьезными травмами после ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября, авария произошла накануне около двух дня у дома 11 в Спасском переулке. По предварительной информации, 30-летний гражданин Таджикистана за рулем «Школы Октавии» ехал по переулку от Садовой улицы в сторону набережной канала Грибоедова. В этот момент четвероклассник из школы-интерната на набережной реки Фонтанки решил перебежать улицу и попал под колеса автомобиля.
В состоянии средней тяжести мальчика увезли в детскую городскую больницу № 19.
С водителем остался разбираться наряд ГИБДД. Как выяснилось, за последнее время мужчина 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.