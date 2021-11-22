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Водитель-рецидивист сбил в Спасском переулке четвероклассника

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10-летнего учащегося школы-интерната увезли в больницу с серьезными травмами после ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября, авария произошла накануне около двух дня у дома 11 в Спасском переулке. По предварительной информации, 30-летний гражданин Таджикистана за рулем «Школы Октавии» ехал по переулку от Садовой улицы в сторону набережной канала Грибоедова. В этот момент четвероклассник из школы-интерната на набережной реки Фонтанки решил перебежать улицу и попал под колеса автомобиля.

В состоянии средней тяжести мальчика увезли в детскую городскую больницу № 19.

С водителем остался разбираться наряд ГИБДД. Как выяснилось, за последнее время мужчина 15 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

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Комментарии (3)

261847251
Любой человек, который не первый раз садится за руль - является водителем-рецидивистом.

Фонтанка или прикалывается или реально ей буквы в новостях ОГЭшники пишут?
А13579
Мальчик берёт пример со взрослых, только и всего. Не думают взрослые - страдают дети.
LanaKo
Вот что бывает, если перебегать улицу в неположенном месте. Хотя Спасский переулок такой, что там все гуляют по проезжей как по тротуару
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