Перед локдауном чехи стоят в очереди на вакцинацию по 3–4 часа

В последние недели в стране фиксирует значительный рост заболеваемости COVID-19, в пятницу был установлен антирекорд — 22 936 заразившихся за сутки. Правительство Чехии решило ввести с 22 ноября ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию и не переболел ковидом. Им до конца февраля запрещается посещать магазины (кроме тех, которые продают предметы первой необходимости, а также аптек), кафе и рестораны, кинотеатры и т.д. Водится еженедельное тестирование сотрудников предприятий и фирм.

В Чехии в преддверии локдауна для невакцинированных и не переболевших коронавирусом резко возросло число желающих сделать прививки. Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Чешское ТВ. Так, в выходные на Центральном вокзале в Праге люди стояли в очереди на вакцинацию по 3–4 часа,

«После решения кабмина о фактическом введении локдауна для непривитых и не переболевших коронавирусом, о котором было объявлено в минувший четверг, уже с пятницы резко возрос спрос на вакцинацию без предварительной регистрации, которая, например, в Праге осуществляется на Центральном вокзале и в ряде торгово-развлекательных комплексов. В частности, на Центральном вокзале работа центра по вакцинации расширена до 12 часов (с 8 до 20 часов), тем не менее в очереди здесь людям приходится стоять по 3–4 часа. Большинство из ожидающих прививки одноразовой вакциной Jаnssen — молодые люди в возрасте до 30 лет, которые, видимо, не желают лишаться привычных развлечений, а также много иностранцев», — отмечают на телевидении.



Так, в вокзальном центре вакцинации ежедневно получают прививку более 500 желающих. В целом по стране за минувшие сутки вакцинировались 15 346 человек. А всего вакцинированных в Чехии 6,24 миллиона человек — чуть больше 70% тех, кому разрешены прививки.



В республике зафиксировано 203,1 тысячи заболевших. За всё время пандемии от коронавируса умерли 32 тысяч человек.

