Актёр Михаил Зубов из «Ворониных» умер из-за ковида

Причиной смерти актёра Михаила Зубова стали COVID-19 и пневмония. Об этом рассказала «Известиям» 21 ноября супруга актёра Наталья Гердт.



По её словам, Зубов заболел коронавирусом в тяжёлой форме, 13 дней провел в реанимации, и 11 ноября умер.



Ранее о смерти актёра сообщила его подруга Елена Володина «ВКонтакте». «Ушёл из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов. <...>Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она.



Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Его первая роль — мелодраме «Ласточка», вышедшей в 2018 году. Он известен по сериалам «Воронины», «Ищейка», «Спасская», «Лихач», снимался в фильме «Тренер» Данилы Козловского.

