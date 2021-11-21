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Актёр Михаил Зубов из «Ворониных» умер из-за ковида

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Причиной смерти актёра Михаила Зубова стали COVID-19 и пневмония. Об этом рассказала «Известиям» 21 ноября супруга актёра Наталья Гердт.

По её словам, Зубов заболел коронавирусом в тяжёлой форме, 13 дней провел в реанимации, и 11 ноября умер.

Ранее о смерти актёра сообщила его подруга Елена Володина «ВКонтакте». «Ушёл из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов. <...>Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала она.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Его первая роль — мелодраме «Ласточка», вышедшей в 2018 году. Он известен по сериалам «Воронины», «Ищейка», «Спасская», «Лихач», снимался в фильме «Тренер» Данилы Козловского.

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Комментарии (6)

260569221
Ф- напишите, был ли он уколот жижей???
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