Петербуржцы из «Нарвской заставы» победили во втором туре Чемпионата России по регби-7

Команда ZASTAVA петербургского клуба «Нарвская застава» победила во II туре чемпионата России по регби-7. Соревнования проходили в Сочи 20 и 21 ноября.
В первый день ZASTAVA играла в группе А. По итогам ZASTAVA одержала победу в трех играх, уступив одну пензенскому «Локомотиву» (7:24). В полуфинале петербургские регбисты победили «Стрелу» (12:7), а в финале сумели взять реванш над «Локомотивом» со счетом 10:5, став победителем II тура.
«Очередная победа в одном из туров Чемпионата России показала, что ряд изменений и решений менеджерского и тренерского составов были правильными, и мы видим результат, а главное, признание команды одной из сильнейших в России. Наша задача — успешное завершение сезона и закрепление статуса петербургских спортсменов как ведущих в России. Я верю в своих ребят и в их победу в следующем турнире Чемпионата России», — цитирует пресс-служба «Нарвской заставы» президента клуба Дмитрия Морозова.