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Канатоходец перешёл Охту по тросу

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Сотрудники экстренных служб пропустили акробатическое шоу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы 21 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на проспекте Энергетиков, на мосту Энергетиков через Охту, мужчина протянул трос от ограждения моста до дерева на противоположной стороне реки. «Приехали пожарная служба, реанимация и полиция. Трос он снял, службы уехали», - рассказали очевидцы.

Однако шоу, судя по посту в Instagram, состоялось. На коротком видео — канатоходец в такой же серой куртке и красной шапке без страховки идёт по тросу над рекой.

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