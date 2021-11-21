Канатоходец перешёл Охту по тросу

Сотрудники экстренных служб пропустили акробатическое шоу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщают очевидцы 21 ноября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на проспекте Энергетиков, на мосту Энергетиков через Охту, мужчина протянул трос от ограждения моста до дерева на противоположной стороне реки. «Приехали пожарная служба, реанимация и полиция. Трос он снял, службы уехали», - рассказали очевидцы.
Однако шоу, судя по посту в Instagram, состоялось. На коротком видео — канатоходец в такой же серой куртке и красной шапке без страховки идёт по тросу над рекой.