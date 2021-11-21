Житель кировской коммуналки утопил гостя в ванной

Застолье переросло в ссору, а та закончилась смертью. Убийство совершено в городе Кировск Ленинградской области.



Как сообщает 21 ноября 47news со ссылкой на правоохранительные органы, в ночь на воскресенье в полицию поступила информация о драке в коммунальной квартире на Комсомольской улице. Сотрудники МВД прибыли на место и застали в квартире 43-летнего владельца жилья. А в одной из комнат нашли тело 45-летнего безработного.



Как выяснилось, мужчины выпивали, а затем повздорили. В ход пошли кулаки. В итоге хозяин утопил гостя в ванной. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

