В Петербурге увеличилось число ДТП с детьми. Чаще всего школьников сбивают в Адмиралтейском районе

«Больше всего дорожно-транспортных происшествий отмечено в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Центральном районах», — говорится в сообщении детского омбудсмена.

В 2021 году количество «детских» ДТП увеличилось вдвое по сравнению с годом прошлым в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах, втрое — в Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом. Такую статистику 21 ноября привели в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. На 76% выросли показатели аварийности по причине неосторожности детей и подростков.

Чаще всего по невнимательности под колеса попадают в Калининском районе. В аппарате уточняют, что речь идет о подростках от 12 до 17 лет, которые спокойно могут передвигаться по улице без взрослых.



Среди основных причин, которые привели к авариям, переход на красный (11,5%), переход вне «зебры» (9%), неожиданное появление из-за стоящей машины (5%), переход через проезжую часть в неустановленном месте (3,5%).



В аппарате уполномоченного отметили, что происшествия по вине водителей в половине случаев происходят из-за плохого содержания дорог: неудовлетворительной разметки, отсутствия пешеходных ограждений, плохой видимости дорожных знаков, а то и вовсе из-за отсутствия знаков в нужных местах.



Также произошел рост основных показателей аварийности с участием детей-пассажиров. Более 10% — дети в возрасте 3 и от 10–12 лет. В 46% случаев ДТП происходят на железнодорожных линиях, вблизи разъездов и на обгонных пунктах.

