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В Петербурге увеличилось число ДТП с детьми. Чаще всего школьников сбивают в Адмиралтейском районе

Чаще всего в Петербурге дети попадают в ДТП из-за перехода на красный

В аппарате детского омбудсмена по Петербургу рассказали, в каких районах дети чаще попадают в ДТП.

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В 2021 году количество «детских» ДТП увеличилось вдвое по сравнению с годом прошлым в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Приморском районах, втрое — в Калининском, Красногвардейском, Петродворцовом. Такую статистику 21 ноября привели в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. На 76% выросли показатели аварийности по причине неосторожности детей и подростков.

«Больше всего дорожно-транспортных происшествий отмечено в Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском, Фрунзенском, Центральном районах», — говорится в сообщении детского омбудсмена.

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Чаще всего по невнимательности под колеса попадают в Калининском районе. В аппарате уточняют, что речь идет о подростках от 12 до 17 лет, которые спокойно могут передвигаться по улице без взрослых.

Среди основных причин, которые привели к авариям, переход на красный (11,5%), переход вне «зебры» (9%), неожиданное появление из-за стоящей машины (5%), переход через проезжую часть в неустановленном месте (3,5%).

В аппарате уполномоченного отметили, что происшествия по вине водителей в половине случаев происходят из-за плохого содержания дорог: неудовлетворительной разметки, отсутствия пешеходных ограждений, плохой видимости дорожных знаков, а то и вовсе из-за отсутствия знаков в нужных местах.

Также произошел рост основных показателей аварийности с участием детей-пассажиров. Более 10% — дети в возрасте 3 и от 10–12 лет. В 46% случаев ДТП происходят на железнодорожных линиях, вблизи разъездов и на обгонных пунктах.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Главная причина ДТП с детьми - безразличие к человеческой жизни. Когда с самого "верха" показывают пример, что можно отнимать жизнь и это совершенно ненаказуемо, то не стоит удивляться тому, что количество убийц, в том числе за рулём, будет расти. Если бы ТВ делало репортажи не про распятых мальчиков с Донбаса, а про детей погибших рядом, на соседней улице, все бы ездили гораздо осторожнее и, главное, внимательнее.
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