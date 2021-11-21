Малыш Йода станет индикатором невесомости на корабле «Союз МС-20»

Индикатором невесомости на космическом корабле «Союз МС-20» станет фигурка Грогу из сериала «Мандалорец». Об этом 21 ноября в своем паблике «ВКонтакте» рассказал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Ему предстоит стать спецкорреспондентом ТАСС на МКС.



«Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всеми знакомый и полюбившийся малыш Грогу. Почему именно он? Это пример для меня сказочного героя, когда сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданием добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — написал космонавт.

