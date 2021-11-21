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Малыш Йода станет индикатором невесомости на корабле «Союз МС-20»

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Индикатором невесомости на космическом корабле «Союз МС-20» станет фигурка Грогу из сериала «Мандалорец». Об этом 21 ноября в своем паблике «ВКонтакте» рассказал космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Ему предстоит стать спецкорреспондентом ТАСС на МКС.

«Сегодня я хочу познакомить с нашим индикатором невесомости. И это всеми знакомый и полюбившийся малыш Грогу. Почему именно он? Это пример для меня сказочного героя, когда сила сочетается с мудростью, держится очень скромно и посвящает себя созиданием добра, что полностью отвечает жизненным ценностям нашего экипажа», — написал космонавт.

Скриншот со страницы Александра Мисуркина vk.com/cosmos_altair
Скриншот со страницы Александра Мисуркина vk.com/cosmos_altair
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Он пояснил, что в этот день команда провела первую «примерку» корабля.

«Наш экипаж и дублеры ознакомились с местами размещения грузов и оборудованием, с которым предстоит работать в космосе. Затем мы проверили свои полетные скафандры на герметичность и работоспособность различных систем», — пояснил Мисуркин.

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-20» по плану должен стартовать с Байконура по направлению к Международной космической станции 8 декабря. На 20 декабря назначена посадка корабля. Экипаж состоит из командира Мисуркина и японцев Юсаку Маэдзавы и Йозо Хирано. Дублеры: Александр Скорцов из Роскомсоса и Щун Огисо (американская компания Space Adventures).

Скриншот со страницы Александра Мисуркина vk.com/cosmos_altair
Скриншот со страницы Александра Мисуркина vk.com/cosmos_altair

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