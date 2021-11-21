Кабмин выделит Ленобласти деньги на доплаты неработающим пенсионерам

Дополнительное финансирование перечислят субъектам, в которых увеличилось число получателей социальных доплат. «Среди таких регионов — Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа», — перечисляется на сайте кабмина.

Правительство России выделило 1,1 млрд рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам 15 регионам страны. Информация об этом 21 ноября появилась на сайте кабмина. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Доплаты получают неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не дотягивает до регионального прожиточного минимума.



Ранее Минтруд утвердил скорректированные правила выплаты пенсий, новый порядок начнет действовать уже 1 января 2022 года, пишет «Парламентская газета».



Наследники скончавшегося человека смогут получить его пенсию, для этого им необходимо обратиться с соответствующим заявлением в ПФР. Кроме того, граждане, которые получали средства из негосударственных пенсионных фондов, которые прекратили свое существование, все равно будут получать выплаты накопительной части.



Также под запретом окажется удержание выплат из пенсии по судебным листам, если пенсионер — официальный банкрот. Иностранные пенсионеры, у которых закончилось действие вида на жительство, а также некоторые граждане, которые постоянно проживают за границей, могут лишиться выплат. Если гражданин в течение полугода не получает пенсию, это является основанием для приостановки выплат.



В случае действия в регионе режима чрезвычайной ситуации пенсионеры могут обратиться в ПФР с заявлением и получить выплату раньше установленного срока.

