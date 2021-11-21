Мужчина, сбитый мотоциклом в Индии, провёл 7 часов в холодильнике морга и выжил

Врачи в Индии признали мужчину мёртвым после ДТП и отправили в морг. Но он выжил.



Как передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на издание IANS, ДТП в городе Морадабад на севере страны произошло в четверг. Мотоциклист сбил 40-летнего электрика Шрикеша Кумара. Пешехода отвезли в районную больницу. Медики констатировали смерть, и на следующий день сотрудники больницы положили тело в морозильную камеру. Родственники Кумара опознали его и подписали согласие на вскрытие. Но внезапно невестка заметила, что он дышит. Это случилось, когда мужчина провёл в морозильной камере семь часов.

