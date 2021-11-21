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Мужчина, сбитый мотоциклом в Индии, провёл 7 часов в холодильнике морга и выжил

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Врачи в Индии признали мужчину мёртвым после ДТП и отправили в морг. Но он выжил.

Как передаёт 21 ноября РИА Новости со ссылкой на издание IANS, ДТП в городе Морадабад на севере страны произошло в четверг. Мотоциклист сбил 40-летнего электрика Шрикеша Кумара. Пешехода отвезли в районную больницу. Медики констатировали смерть, и на следующий день сотрудники больницы положили тело в морозильную камеру. Родственники Кумара опознали его и подписали согласие на вскрытие. Но внезапно невестка заметила, что он дышит. Это случилось, когда мужчина провёл в морозильной камере семь часов.

«Сотрудник скорой медицинской помощи осмотрел пациента в 3 часа ночи, и у него не было сердцебиения. Он осматривал этого человека несколько раз. После этого он был объявлен мертвым, но утром полиция и его семья признали его живым. Было приказано провести расследование. Теперь наша приоритетная задача — спасти его жизнь», — рассказывает медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх.

Пострадавшего перевели в медицинский центр в Мееруте, его состояние улучшается, но, по словам родственников, он пока не пришёл в сознание.

Семья собирается подать жалобу на врачей за их халатность.

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Комментарии (8)

265027801
Кумар - холостой. Как только индус женится, кумар из имени убирается
AlBerkut
Да уж, представил что за диагностика у них в больнице...
Если Кумар не танцует и не поёт - значит он умер. Надо танцевать и петь, Болливуд не может врать😎😂😂
Аппаратчик мокрой классификации
Штоп я так упился...
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