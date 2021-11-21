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Асфальт побелел после ДТП на Московском: Haval и Solaris вспыхнули

Пожарным пришлось тушить машины после ДТП на юге Петербурга

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ДТП, переросшее в пожар, произошло утром 21 ноября в Московском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском проспекте около «Максидома» «Хёндэ Солярис» догнал Haval F7Х. Тушить пришлось обе машины.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Очевидцы расходятся во мнении, какой автомобиль вспыхнул первым. «Свидетели говорят, что на китайце бак пробит. Видимо, и «Солярису» огонька досталось», — рассказывает Платон. Артём возражает: «Нет, это «Солярис» горел, а китаец плавился из-за того, что близко стоял».

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Информации о пострадавших нет. Точные обстоятельства ДТП выясняются.

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