Асфальт побелел после ДТП на Московском: Haval и Solaris вспыхнули

ДТП, переросшее в пожар, произошло утром 21 ноября в Московском районе Санкт-Петербурга.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Московском проспекте около «Максидома» «Хёндэ Солярис» догнал Haval F7Х. Тушить пришлось обе машины.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Очевидцы расходятся во мнении, какой автомобиль вспыхнул первым. «Свидетели говорят, что на китайце бак пробит. Видимо, и «Солярису» огонька досталось», — рассказывает Платон. Артём возражает: «Нет, это «Солярис» горел, а китаец плавился из-за того, что близко стоял».
Информации о пострадавших нет. Точные обстоятельства ДТП выясняются.