По числу ДТП с электросамокатами лидируют Москва и Петербург

Москва и Санкт-Петербург за девять месяцев 2021 года стали лидерами по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.



Всего с начала года в России зафиксировано 416 ДТП с участием лиц, передвигавшихся на СИМ. Погибли десять человек, 438 пострадали. На Москву пришлось 99 ДТП и двое погибших. На Петербург — 75 ДТП и один погибший. На третьем и четвёртом месте по числу аварий Краснодарский край (30) и Свердловская область (27). Смертельные ДТП (с одной жертвой) случились в Московской, Тверской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской областях, в Татарстане и Башкирии.

