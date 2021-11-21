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По числу ДТП с электросамокатами лидируют Москва и Петербург

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Москва и Санкт-Петербург за девять месяцев 2021 года стали лидерами по количеству ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом 21 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Всего с начала года в России зафиксировано 416 ДТП с участием лиц, передвигавшихся на СИМ. Погибли десять человек, 438 пострадали. На Москву пришлось 99 ДТП и двое погибших. На Петербург — 75 ДТП и один погибший. На третьем и четвёртом месте по числу аварий Краснодарский край (30) и Свердловская область (27). Смертельные ДТП (с одной жертвой) случились в Московской, Тверской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской областях, в Татарстане и Башкирии.

В более чем половине случаев виновными признаны водители транспортных средств. Чаще всего ДТП случаются на выезде с прилегающей к дороге территории, на перекрёстках и пешеходных переходах.

В настоящее время статус средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, не определен. Разработкой соответствующего проекта постановления правительства занимается Минтранс РФ. В сентябре ведомство представило финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу — не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.

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Комментарии (4)

Владислав М
400 ДТП с самокатами против 150000 ДТП с автомобилями - капля в море.
Dymokh
А по числу ДТП с автомобилями? По числу сбитых пешеходов, в т. ч. на "зебрах", остановках общ. тр-та и т. п.? Какая статистика?
260928241
Только в Москве и СПБ, есть более менее приличные тротуары, по которым можно ездить на электросамокате.
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