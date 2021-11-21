Полиция провела рейд по местам проживания кочевников под Гатчиной и нашла наркоточку

Полиция Гатчинского района Ленобласти при содействии бойцов отряда «Гром» провела профилактический рейд в поселениях кочевого народа. Силовики посетили семьи в Вырице и Сусанино, сообщает 21 ноября пресс-служба ГУ МВД.
В одном из частных домов в поселке Сусанино полицейские обнаружили приготовленные к реализации пакетики с растительным наркотиком общим весом около 50 граммов, весы и упаковочный материал.
ГУ МВД по СПб И ЛО
«По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. 41-летняя хозяйка дома задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Всего по итогам рейда в полицию были доставлены 15 человек.