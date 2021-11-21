Полиция провела рейд по местам проживания кочевников под Гатчиной и нашла наркоточку

Сейчас наркота и цыгане, это как Россия и великая империя, две разные вещи, сейчас вся наркота в интернете под присмотром важных людей в погонах, а цыгане наверное уже друг другу продают, кто туда поедет в область, когда торчки наркоту под каждым косяком или дверью находят. Да и гром этот посмешище а не отряд, пару сослуживцев с армейки туда пошли, в роте кроме как взлётку мыть и дневальными стоять больше не где не участвовали, зато теперь спецназ 🤣🤣🤣