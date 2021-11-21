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Полиция провела рейд по местам проживания кочевников под Гатчиной и нашла наркоточку

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Полиция Гатчинского района Ленобласти при содействии бойцов отряда «Гром» провела профилактический рейд в поселениях кочевого народа. Силовики посетили семьи в Вырице и Сусанино, сообщает 21 ноября пресс-служба ГУ МВД.

В одном из частных домов в поселке Сусанино полицейские обнаружили приготовленные к реализации пакетики с растительным наркотиком общим весом около 50 граммов, весы и упаковочный материал.

ГУ МВД по СПб И ЛО

«По результатам экспертизы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ. 41-летняя хозяйка дома задержана на основании статьи 91 УПК РФ», — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всего по итогам рейда в полицию были доставлены 15 человек.

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Комментарии (2)

yaprotiv
Кочевники - печенеги с половцами, не иначе.
Ротовирус
Сейчас наркота и цыгане, это как Россия и великая империя, две разные вещи, сейчас вся наркота в интернете под присмотром важных людей в погонах, а цыгане наверное уже друг другу продают, кто туда поедет в область, когда торчки наркоту под каждым косяком или дверью находят. Да и гром этот посмешище а не отряд, пару сослуживцев с армейки туда пошли, в роте кроме как взлётку мыть и дневальными стоять больше не где не участвовали, зато теперь спецназ 🤣🤣🤣
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