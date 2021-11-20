На севере КАД водитель стрелял после дорожного спора

Два водителя объяснились жестами после попытки одного из них перестроиться. Ответная реакция спровоцировала выстрел.
О дорожном конфликте вечером 20 ноября на участке КАД между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса сообщает 47news. По словам Евгения, одного из участников конфликта, он пытался перестроиться в плотном потоке, его не пропустил водитель «Ниссана» и пассажирка показала водителю неприличный жест. Евгений глядя на пару покрутил пальцем у виска, но на этом конфликт не был исчерпан. «Ниссан» оказался впереди, водитель открыл окно и выстрелил.
Евгений продолжать не стал, перестроился и нажал на педаль газа. Известно, что машина агрессора зарегистрирована в Воронежской области. Сообщение о происшествии передано в полицию. Видео с моментом выстрела можно посмотреть здесь.