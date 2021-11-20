FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

На севере КАД водитель стрелял после дорожного спора

18
Печать

Два водителя объяснились жестами после попытки одного из них перестроиться. Ответная реакция спровоцировала выстрел.

О дорожном конфликте вечером 20 ноября на участке КАД между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса сообщает 47news. По словам Евгения, одного из участников конфликта, он пытался перестроиться в плотном потоке, его не пропустил водитель «Ниссана» и пассажирка показала водителю неприличный жест. Евгений глядя на пару покрутил пальцем у виска, но на этом конфликт не был исчерпан. «Ниссан» оказался впереди, водитель открыл окно и выстрелил.

Евгений продолжать не стал, перестроился и нажал на педаль газа. Известно, что машина агрессора зарегистрирована в Воронежской области. Сообщение о происшествии передано в полицию. Видео с моментом выстрела можно посмотреть здесь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

Brevnault
Ну что теперь, опять бомбить Воронеж?
hal9000
Ничче не происходит..Вечером так сел почитать новости..ниччче не происходит..я внимательно присмотрелеся..смотрю...еклмн..ниччче не происходит...
vic_5e4cd1938d1a8
Если хочешь перестроиться, а тебя не пускают, подожди спокойно, обязательно пропустит следующий. Некоторые начинают перестраиваться так, будто они пожарная машина с сиреной.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний