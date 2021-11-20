ГУП «ТЭК» меняет кусок трубы на севере Петербурга, читатели «Фонтанки» жалуются на похолодание

Жители дома 86/2 по Гражданскому проспекту пожаловались 20 ноября на остывающие батареи. «Фонтанка» узнала, что кутаться в теплую одежду долго не придется.

Как рассказали в ГУП «ТЭК», их специалисты обнаружили слабый участок трубы у дома 12/6 по проспекту Науки при плановом обходе. Теплосеть небольшого диаметра — 108 мм.

«С помощью акустической диагностики сотрудники подтвердили, что труба нуждается в превентивном ремонте. Отрезок сети был срочно взят в работу, чтобы с учетом грядущего похолодания до минусовых температур жители не остались без тепла. Теплоснабжение 3 жилых домов ограничено. Плановый срок ремонта — 8 часов, но сварочные работы идут с опережением норматива. Теплоэнергетики заменят 5 метров изношенного трубопровода», — добавили в пресс-службе компании.