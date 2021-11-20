В детской больнице на Авангардной снова сменили главного врача

Значимость кадрового решения объясняет история внутренней кухни детской больницы № 1 на Авангардной улице. Почти 30 лет — с перерывом на работу в должности вице-губернатора и председателя комитета по здравоохранению в начале 2000-х — возглавлял больницу Анатолий Каган. За это время она стала одним из передовых детских стационаров страны, ведущим детским медицинским учреждением Северо-Запада. После увольнения он стал директором по медицинскому и стратегическому развитию, а главным врачом назначили Елену Плотникову, заведующую амбулаторным подразделением больницы.

По действующим в Петербурге правилам городская администрация заключает контракты с главными врачами подведомственных больниц сроком на 1 год. 19 ноября он истек у Елены Плотниковой, и его не продлили. Как стало известно «Фонтанке», в течение последнего года, пока она руководила больницей, претензий со стороны руководства не было. Однако за пару недель до окончания срока трудового договора в прессе появились сообщения о недовольстве коллектива ее руководством. Кто-то даже видит в этом спланированную акцию: коллектив больницы лихорадит уже не первый год, назрел раскол. И видимо, назначением нового руководителя детской клиники городская администрация пытается разрулить сложившуюся ситуацию. Александру Гостимскому предложение занять должность главного врача 1-й детской поступило от вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева. — Александр Вадимович, первый день на новом месте у вас случился в субботу, можно сказать, в режиме «лайт». Вы провели его в больнице, несмотря на то что представлять коллективу вас будут только в понедельник. Как ощущения?



— Да, предполагается, что представление коллективу состоится в понедельник на общебольничном собрании. Но контракт у предыдущего главного врача закончился вчера, а больница не должна быть обезглавлена ни на день. Поэтому, вероятно, со мной контракт был заключен сразу — с 20 ноября. Ощущение? Сердце колотится. Если кто-то сказал бы вам, что ему в такой ситуации не страшно, вряд ли сообщил бы правду.

— Вы — оперирующий хирург. Лечите и взрослых и детей со скальпелем более 30 лет. Заведуете много лет кафедрой в большом медицинском вузе — универсальный специалист. Чего вам бояться? Слухов о проблемах в коллективе?

— «Словно мухи тут и там ходят слухи по домам». Я к ним отношусь плохо и выводы делаю, только опираясь на факты. И если вы спросите их у меня, как говорят в Одессе, то фактов нет. Чтобы сделать какие-то выводы, на них основанные, нужно проработать не один день в больнице. Избавьте меня от обсуждения слухов. Когда предложили стать главным врачом больницы, мое решение заключалось только в ответе «да» или «нет». Я предложение принял. Хотя еще до минувшей среды заведовал кафедрой госпитальной хирургии СПбГПМУ.

Фото: скриншот с сайта gpmu.org Поделиться Поделиться







— Собираетесь увести за собой (переманить) из университета в больницу своих коллег? Многие вновь назначенные руководители приходят в клинику со своей командой.

— Конечно, человеку свойственно желать работать в окружении людей, к которым он привык. Но ответить на этот вопрос сейчас не могу, надо познакомиться с коллективом. Понять, кто чего стоит. Принимать опрометчивые, быстрые решения — рубить с плеча неправильно. Сегодня мне представляется это так. Я считаю, что первая детская больница должна оказывать ту качественную помощь, которую она оказывала и оказывает петербургским детям. А это невозможно без ключевых специалистов, без коллектива, который занимается этим на протяжении десятилетий и знает, как делать это сегодня. Может быть, в ходе нашей совместной работы появятся новые идеи, может, параллельные, которые потребуют новых людей — из Педиатрического университета или другого медицинского учреждения. Это допустимая ситуация, но говорить, что это будет на сто процентов, нельзя.

В медицине, неважно, в какой специальности — педиатрии, хирургии, гериатрии, наконец, — если человек стал авторитетом, всегда себя чувствует немножечко звездой или таким он выглядит в глазах окружающих. Важно, чтобы они не чувствовали себя единственными. В первой детской больнице есть звезды, и это особенно хорошо, если у них есть хорошие идеи и они хотят воплотить их в жизнь. Поговорим со всеми, встретимся, обсудим настроения в больнице и планы.

Фото: из личного архива Александра Гостимского Поделиться Поделиться







— Первой детской очень давно обещали построить новый корпус, и как раз сейчас строительство разворачивается. Что вы думаете о его назначении?

— На табличке: «Окончание строительства — 2023 год». Предполагается, что там будет создан Городской перинатальный центр, необходимый беременным женщинам с патологиями, в котором будут оказывать помощь роженицам и сразу после рождения оперировать детей с врожденными пороками развития. Здесь же будет центр для лечения маловесных детей. Вообще, в области работы с маловесными детьми, с новорожденными, имеющими внутриутробные пороки развития, у больницы самый большой опыт работы в городе. И то, что именно здесь строится такой центр, это очень правильно. Беседовала Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»