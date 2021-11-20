The Wall Street Journal рассказал, как Путин заставил Запад действовать на его условиях

Российский президент развенчал миф о том, что Россия слабая держава. Позиции Москвы укрепились практически по всем фронтам.

Авторы материала от 20 ноября в The Wall Street Journal Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что западным странам пора отказаться от мысли, что России можно навязать свое мнение и это слабое государство.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о России как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», — цитирует материал РИА Новости.

