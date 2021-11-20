В Нарве монтируют заграждения от мигрантов из России

В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с РФ. Они появились в Нарве, в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Как пишет 20 ноября ТАСС со ссылкой на агентство BNS, пока в департаменте полиции и погранохраны не заметили усиления миграционного давления на Эстонию. Но, если оно изменится, они предполагают, что быстрая установка временных заграждений «станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Как писала «Фонтанка», в Эстонии объявлены учения резервистов, а сто эстонских военных отправили охранять белорусско-польскую границу от мигрантов. Обстановка на восточной границе ЕС обострилась из-за попыток мигрантов прорваться из Белоруссии в Польшу.