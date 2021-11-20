FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Нарве монтируют заграждения от мигрантов из России

27
Печать

В Эстонии началась установка временных заграждений на границе с РФ. Они появились в Нарве, в русле реки Куйвайыги, а также на юго-востоке в деревне Меремяэ и на реке Пиуза.

Как пишет 20 ноября ТАСС со ссылкой на агентство BNS, пока в департаменте полиции и погранохраны не заметили усиления миграционного давления на Эстонию. Но, если оно изменится, они предполагают, что быстрая установка временных заграждений «станет важным компонентом предотвращения массовой нелегальной миграции».

Как писала «Фонтанка», в Эстонии объявлены учения резервистов, а сто эстонских военных отправили охранять белорусско-польскую границу от мигрантов. Обстановка на восточной границе ЕС обострилась из-за попыток мигрантов прорваться из Белоруссии в Польшу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Igor_VS
Гундяев обозначил нас счастливой и свободной страной. (Вот ведь подхалим). Ветер у нас в основном западный. Должен помогать движению. Где потоки желающих вдохнуть нашу свободу? Вот сижу и думаю.
Sergik7
Каждый мигрант чтобы попасть на границу с Польшей потратил 4-5 тыс $.
Денеб
Стакими "друзьями" как Лука - врагов не нужно......
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний