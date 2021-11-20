FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +1
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Ленобласти ребенок пролетел на москитной сетке четыре этажа и выжил

6
Печать

Четырехлетний мальчик выпал из окна по недосмотру родителей в Приозерском районе Ленобласти. Малыш навалился на москитную сетку в съемной квартире на четвертом этаже в поселке Громово.

Конструкция не выдержала и выпала наружу вместе с ребенком. Об этом 20 ноября сообщает 47news. По данным издания, недавно мальчика привезла мать из Таджикистана в гости к отцу. Глава семейства в России с марта. Дошкольника после падения доставили в детскую областную клиническую больницу в Петербурге, где врачи зафиксировали у него тяжелые травмы головы, перелом позвоночника, ушиб лёгких и многочисленные кровоподтёки.

Проверку проводят сотрудники СК Ленобласти и прокуратуры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Гражданкa
"из Таджикистана в гости к отцу"???
скорее, отец бросил якорь и вызвал семью, чтобы не грустить. Теперь уж грустить не придется, нужно будет много много работать, чтобы дитё встало на ноги
kote_5e4d88f83c7f0
Слава Богу!
Дмитрий_1111
интересно, а за чей счет его будут лечить? Опять за мои налоги? Выслать на родину - там пусть и лечат.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний