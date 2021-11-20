В Ленобласти ребенок пролетел на москитной сетке четыре этажа и выжил

Четырехлетний мальчик выпал из окна по недосмотру родителей в Приозерском районе Ленобласти. Малыш навалился на москитную сетку в съемной квартире на четвертом этаже в поселке Громово.

Конструкция не выдержала и выпала наружу вместе с ребенком. Об этом 20 ноября сообщает 47news. По данным издания, недавно мальчика привезла мать из Таджикистана в гости к отцу. Глава семейства в России с марта. Дошкольника после падения доставили в детскую областную клиническую больницу в Петербурге, где врачи зафиксировали у него тяжелые травмы головы, перелом позвоночника, ушиб лёгких и многочисленные кровоподтёки.