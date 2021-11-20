Тягач с огромным грузом во Владимирской области обрушил переход на трассу

Грузовик, везущий огромную промышленную деталь, задел пешеходный надземный переход во Владимирской области, в результате конструкция рухнула на дорогу и перекрыла магистраль. Об этом 20 ноября сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

«Около 13:30 (мск) на 152-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в г. Лакинск Владимирской области произошло ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», — говорится в сообщении.