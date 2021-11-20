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Тягач с огромным грузом во Владимирской области обрушил переход на трассу

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Грузовик, везущий огромную промышленную деталь, задел пешеходный надземный переход во Владимирской области, в результате конструкция рухнула на дорогу и перекрыла магистраль. Об этом 20 ноября сообщает ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

«Около 13:30 (мск) на 152-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» в г. Лакинск Владимирской области произошло ДТП. Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Фото: фото с сайта msk-nnov.rosavtodor.ru
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Движение по участку перекрыто в обе стороны. На месте ДТП работают ГИБДД и МЧС. Тяжелая техника выехала на место для ликвидации последствий.

Фото: фото с сайта msk-nnov.rosavtodor.ru
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Дмитрий_1111
что мешало габаритную рамку сделать. Я предлагаю теперь закрыть всю дорогу. Как сделали с проездом под мостом на Софийской улице в питере. из-за зверюшек на газелях, которые не знают знаков ПДД и высоты своей арбы - закрыли проезд под мостом. Теперь всем стало жутко неудобно. А зверькам пофиг.
alexpv
Дебилизм и правда зашкаливает, ну ладно каждый день возишь одно и тоже, глаз замылился, устал, не заметил.
Но тут то вез уникальную деталь негабаритного размера, дневное время суток, но просто смотреть перед собой и хотя бы сбавить скорость под этим переходом и очень медленно проверить пролезаешь или нет.
Ну как так-то, вообще что-ли мозги у всех отшибло..
Sergik7
Кто на черную пятницу купил
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