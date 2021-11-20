С 19:00 в эфире «Фонтанки» — фестиваль электронной музыки Theremin Fest

Фестиваль назван в честь терменвокса — музыкального инструмента, который был изобретен в нашем городе. И некоторые выступления будут связаны со звучанием этого необычного изобретения Льва Термена. Кроме музыкальных выступлений будут показаны и видеоперформансы.
На виртуальной сцене появятся:
RadioKunst
Svibovitch
AlphaBeta
Model Man (Великобритания)
Guz (Нидерланды)
Кто DJ? aka DJ BOOMER
Tonoptik
Lurmish
Grigory Gromov
Aiwaska
Kim Kaey (Нидерланды)
Ray Sargent (Великобритания)
Сабрина
BluePrint (Великобритания)
Тося Чайкина и DJ Baldos
Ведущим фестиваля Theremin Fest станет Max Fresh.