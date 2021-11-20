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С 19:00 в эфире «Фонтанки» — фестиваль электронной музыки Theremin Fest

Вечер 20 ноября «Фонтанка» предлагает провести под электронную музыку — прямо сейчас, с 19:00, в нашем эфире примерно на три часа — второй онлайн-фестиваль электронной музыки Theremin Fest (12+). Программа, созданная эксклюзивно, воспроизводится только в этот вечер и не повторится.

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Фестиваль назван в честь терменвокса — музыкального инструмента, который был изобретен в нашем городе. И некоторые выступления будут связаны со звучанием этого необычного изобретения Льва Термена. Кроме музыкальных выступлений будут показаны и видеоперформансы.

На виртуальной сцене появятся:

RadioKunst

Svibovitch

AlphaBeta

Model Man (Великобритания)

Guz (Нидерланды)

Кто DJ? aka DJ BOOMER

Tonoptik

Lurmish

Grigory Gromov

Aiwaska

Kim Kaey (Нидерланды)

Ray Sargent (Великобритания)

Сабрина

BluePrint (Великобритания)

Тося Чайкина и DJ Baldos

Ведущим фестиваля Theremin Fest станет Max Fresh.

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