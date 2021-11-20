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В Сочи ловить ковид-диссидентов отправят 100 мобильных бригад из казаков и полицейских

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В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных ограничений. На улицы отправят сотню мобильных бригад самоконтроля, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации города.

«Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта», — цитируют главу Сочи Алексея Копайгородского в опубликованном 20 ноября сообщении на сайте администрации.

До 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных центров и общепита в Сочи, как и раньше, возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. А с 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона.

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Комментарии (28)

кузенька
предлагаю еще отряд рыцарей отправить на поимку.
а лучше смешанные отряды: росгвардеец, казак, рыцарь и сотрудник администрации
М.Венедиктов
Под сто мобильных отрядов самообороны на такой город – это какие-то чудеса мобилизации. Не проходила информация, сколько нужно посулить атаману, чтоб записали в такое подразделение?
Денеб
Отловить ряженых "казаков".... Постричь и побрить.....Обработать их же нагайками.... И - на сторйки народного хозяйства!
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