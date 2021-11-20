В Сочи ловить ковид-диссидентов отправят 100 мобильных бригад из казаков и полицейских

В Сочи усилят контроль за соблюдением антиковидных ограничений. На улицы отправят сотню мобильных бригад самоконтроля, состоящих из сотрудников полиции, казачества и администрации города.
«Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта», — цитируют главу Сочи Алексея Копайгородского в опубликованном 20 ноября сообщении на сайте администрации.
До 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных центров и общепита в Сочи, как и раньше, возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. А с 1 декабря QR-коды будут обязательными для входа в административные здания всех органов власти региона.