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Появились кадры падения куска фасада на Каменноостровском проспекте. Он чудом никого не убил

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В Сети 20 ноября появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент падения куска фасада с дома № 8 по Каменноостровскому проспекту.

По счастливой случайности никто не пострадал, так как в момент инцидента в зоне поражения были девушка и мужчина. Второго все-таки зацепило осколками, но он успел прикрыть голову руками и отскочить в сторону. Каменные обломки ударились о пассажирскую дверь машины такси, проезжавшей мимо.

По данным сайта «Наш Петербург», в последний раз фасад дома № 8 1903 года постройки ремонтировали в 2002 году. Председатель ТСЖ склонен винить перенесенный на 2032 год капремонт и петербургскую непогоду.

Здание вошло в историю как Доходный дом Александры Ивановны Цеховой, содержательницы ателье дамских нарядов, в котором женщины якобы могли расплатиться за платье и белье натурой — сексуальными услугами. Цеховая прославилась в Петербурге как «мадам Эстер».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

ShkVAl
Осмотр фасада-обязанность УК. Вовремя не заметили. Так бы отбили, либо сетью укрепили. Хорошо, что никто не пострадал.
Alex000
Капецремонт.
Annonym
Ну почему то я не удивлен .
Вам Дорогие Сограждане России и Граждане Журналисты уже 5 лет Если не больше Говорят что Администрация СПБ Тем что не Ремонтирует Исторические Дома в 3 Центральных районах по сути Умышленно или Не умышленно Ведет политику Их Доведения до Аварийного - необратимо Аварийного Состояния для Последующего Расселения и Сноса что бы Поставить там Элитное Жилье .
Пора уже Принимать Закон Федеральный Который ГАРАНТИРУЕТ ЖИТЕЛЯМ Домов которые Из за Такой Политики оказались под Угрозой Расселения ГАРАНТИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ Им Нового Жилья в Их Районе.
Ибо в существующей Ситуаций Выбора Власти ДАЮТ Всего 2 Либо Соглашайся жить Где то В ШУШАРАХ , Красном Селе или Еще каком Гетто типа Ленинского Проспекта либо Бери Деньги на которые не купить новое Жилье.
Все Это Называется научно Сегрегация Коренного Населения Жителей 3 Центральных районов у многих в таких Районах Жили деды и Бабашки Которые Сражались за то что бы Эти Депутаты Сейчас Писали свой Законы и это прямая Сегрегация
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