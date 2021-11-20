Появились кадры падения куска фасада на Каменноостровском проспекте. Он чудом никого не убил

В Сети 20 ноября появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент падения куска фасада с дома № 8 по Каменноостровскому проспекту.

По счастливой случайности никто не пострадал, так как в момент инцидента в зоне поражения были девушка и мужчина. Второго все-таки зацепило осколками, но он успел прикрыть голову руками и отскочить в сторону. Каменные обломки ударились о пассажирскую дверь машины такси, проезжавшей мимо.