Появились кадры падения куска фасада на Каменноостровском проспекте. Он чудом никого не убил

В Сети 20 ноября появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент падения куска фасада с дома № 8 по Каменноостровскому проспекту.
По счастливой случайности никто не пострадал, так как в момент инцидента в зоне поражения были девушка и мужчина. Второго все-таки зацепило осколками, но он успел прикрыть голову руками и отскочить в сторону. Каменные обломки ударились о пассажирскую дверь машины такси, проезжавшей мимо.
По данным сайта «Наш Петербург», в последний раз фасад дома № 8 1903 года постройки ремонтировали в 2002 году. Председатель ТСЖ склонен винить перенесенный на 2032 год капремонт и петербургскую непогоду.
Здание вошло в историю как Доходный дом Александры Ивановны Цеховой, содержательницы ателье дамских нарядов, в котором женщины якобы могли расплатиться за платье и белье натурой — сексуальными услугами. Цеховая прославилась в Петербурге как «мадам Эстер».