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В свой 75-й день рождения патриарх Кирилл рассказал о дружбе с властью и получил орден

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Патриарх Кирилл в свой день рождения получил от президента Путина орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава государства уверен, что голос церкви в стране приобрел «огромное значение» и это заслуга главы РПЦ.

Путин с патриархом встретились в Кремле 20 ноября. «Безусловно, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», — уверен президент.

Сам патриарх тоже успел высказаться, интервью с ним транслирует телеканал «Россия-1». Он назвал Россию лидером свободного мира, потому что она не поддается мощным влияниям извне. Патриарх также отметил, что не встречает враждебных к церкви представителей власти. В интервью также были затронуты вопросы либеральной повестки. Глава РПЦ считает своего коллегу в Константинополе зависимым от неправославных политических сил и вынужденным равняться на навязываемый США контекст.

«В каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима. Вот простая вещь: Православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений. Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — цитирует патриарха ТАСС.

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Комментарии (12)

chip1
Путин едет по стране На серебряном коне, Путин все людям (попам) поможет – Дай ему здоровья, Боже! (с)
266108100
«Идеал мире, добра и справедливости» - это точно про рпц?
alexpv
Можно и орден на 75 летие, главное забыть и вычеркнуть из биографии кто чем занимался в 90-ые)
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