В свой 75-й день рождения патриарх Кирилл рассказал о дружбе с властью и получил орден

Патриарх Кирилл в свой день рождения получил от президента Путина орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава государства уверен, что голос церкви в стране приобрел «огромное значение» и это заслуга главы РПЦ.
Путин с патриархом встретились в Кремле 20 ноября. «Безусловно, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», — уверен президент.
Сам патриарх тоже успел высказаться, интервью с ним транслирует телеканал «Россия-1». Он назвал Россию лидером свободного мира, потому что она не поддается мощным влияниям извне. Патриарх также отметил, что не встречает враждебных к церкви представителей власти. В интервью также были затронуты вопросы либеральной повестки. Глава РПЦ считает своего коллегу в Константинополе зависимым от неправославных политических сил и вынужденным равняться на навязываемый США контекст.
«В каком-то смысле церковь на Западе достаточно уязвима. Вот простая вещь: Православная церковь не соглашается и никогда не согласится с новомодной идеей, касающейся брачных отношений. Мы называем сожительство, которое сейчас практикуют люди одного и того же пола, особым грехом», — цитирует патриарха ТАСС.