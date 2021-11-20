В свой 75-й день рождения патриарх Кирилл рассказал о дружбе с властью и получил орден

Патриарх Кирилл в свой день рождения получил от президента Путина орден Святого апостола Андрея Первозванного. Глава государства уверен, что голос церкви в стране приобрел «огромное значение» и это заслуга главы РПЦ.

Путин с патриархом встретились в Кремле 20 ноября. «Безусловно, церковь знала разные времена, но сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют. И это во многом результат ваших личных усилий и неустанных пастырских трудов, искренней заботы об утверждении в сердцах людей идеалов мира, добра, справедливости, любви и взаимопонимания», — уверен президент.