На их улице праздник. В Сан-Диего инкассаторы сбросили на трассу целое состояние и создали транспортный коллапс

Для некоторых водителей в Сан-Диего пятница стала настоящим счастливым днём, так как накануне одна из городских магистралей чудесным образом покрылась свеженапечатанными долларами. Видео 20 ноября опубликовано в Instagram фитнес-блогером Дэми Бэгби.
На кадрах видно, как дорогу покрывают наличные, а водители резвятся словно дети в первый снегопад. По предварительным данным, деньги выпали из бронированного автомобиля. Это вынудило идущих следом автовладельцев бросить свои машины и начать собирать доллары, набивая карманы. На автостраде буквально воцарился хаос.
В полиции предупредили, что деньги придется вернуть. Если водители этого не сделают, им будет предъявлено обвинение.