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На их улице праздник. В Сан-Диего инкассаторы сбросили на трассу целое состояние и создали транспортный коллапс

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Для некоторых водителей в Сан-Диего пятница стала настоящим счастливым днём, так как накануне одна из городских магистралей чудесным образом покрылась свеженапечатанными долларами. Видео 20 ноября опубликовано в Instagram фитнес-блогером Дэми Бэгби.

На кадрах видно, как дорогу покрывают наличные, а водители резвятся словно дети в первый снегопад. По предварительным данным, деньги выпали из бронированного автомобиля. Это вынудило идущих следом автовладельцев бросить свои машины и начать собирать доллары, набивая карманы. На автостраде буквально воцарился хаос.

В полиции предупредили, что деньги придется вернуть. Если водители этого не сделают, им будет предъявлено обвинение.

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Комментарии (8)

Свободу Лёхе!
Что с возу упало, то пропало..)
Хауаю
Может Павел Дуров опять развлекался? На этот раз по-крупному.
kоt-obormot
Купюры то по доллару - особо много не унесешь.
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