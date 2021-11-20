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Стал известен лайн-ап фестиваля электронной музыки Theremin Fest, который начнется в 19:00 на «Фонтанке»

Кто сыграет на фестивале электронной музыки Theremin Fest — 2021

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Объявлен окончательный список артистов, которые выступят 20 ноября на онлайн-фестивале электронной музыки Theremin Fest. Трансляция их выступлений начнется в 19:00 на «Фонтанке» и продлится около трех часов. За это время можно будет услышать артистов разных форматов, в том числе тех, кто экспериментирует со звучанием терменвокса — музыкального инструмента, изобретенного более века назад в нашем городе. Кроме музыкальных выступлений будут показаны и визуальные: пространство украсят видеоперформансы. Смотреть шоу можно будет бесплатно (12+).

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На виртуальной сцене появятся:

RadioKunst

Svibovitch

AlphaBeta

Model Man (Великобритания)

Guz (Нидерланды)

Кто DJ? aka DJ BOOMER

Tonoptik

Lurmish

Grigory Gromov

Aiwaska

Kim Kaey (Нидерланды)

Ray Sargent (Великобритания)

Сабрина

BluePrint (Великобритания)

Тося Чайкина и DJ Baldos

Ведущим фестиваля Theremin Fest станет Max Fresh. Трансляция будет проходить на сайте «Фонтанки» (перед самым началом мы выпустим об этом новость) и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте».

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Комментарии (2)

Never_Mind
Что такое лайн ап? Непонятные англицизмы добавляют понтов новости по мнению журналиста?
Riptide
На терменвоксе хорошо привидений изображать
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