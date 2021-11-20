Стал известен лайн-ап фестиваля электронной музыки Theremin Fest, который начнется в 19:00 на «Фонтанке»

Объявлен окончательный список артистов, которые выступят 20 ноября на онлайн-фестивале электронной музыки Theremin Fest. Трансляция их выступлений начнется в 19:00 на «Фонтанке» и продлится около трех часов. За это время можно будет услышать артистов разных форматов, в том числе тех, кто экспериментирует со звучанием терменвокса — музыкального инструмента, изобретенного более века назад в нашем городе. Кроме музыкальных выступлений будут показаны и визуальные: пространство украсят видеоперформансы. Смотреть шоу можно будет бесплатно (12+).
На виртуальной сцене появятся:
RadioKunst
Svibovitch
AlphaBeta
Model Man (Великобритания)
Guz (Нидерланды)
Кто DJ? aka DJ BOOMER
Tonoptik
Lurmish
Grigory Gromov
Aiwaska
Kim Kaey (Нидерланды)
Ray Sargent (Великобритания)
Сабрина
BluePrint (Великобритания)
Тося Чайкина и DJ Baldos
Ведущим фестиваля Theremin Fest станет Max Fresh. Трансляция будет проходить на сайте «Фонтанки» (перед самым началом мы выпустим об этом новость) и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте».