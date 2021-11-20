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В Приморске горело рыболовное судно. Никто не пострадал, но оно накренилось

На место пожара в Приморске приехали прокуроры

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Моторный отсек судна в Приморске загорелся ранним утром 20 ноября. Чтобы вернуть его в нормальное положение, надо откачивать воду.

О пожаре сообщает областное управление МЧС. На месте работали 16 человек с половины восьмого утра. К 11:30 с возгоранием в моторном отсеке было покончено, общая площадь огня оценивается в 36 квадратных метров.

Транспортная прокуратура сообщает, что горело судно «Сириус-1», принадлежащее «Объединённой морской компании». После тушения оно накренилось, надо откачать из моторного отсека воду.

Надзорный орган уточняет, что пострадавших нет, как нет и разлива нефтепродуктов.

© Фонтанка.Ру

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