В Приморске горело рыболовное судно. Никто не пострадал, но оно накренилось

Моторный отсек судна в Приморске загорелся ранним утром 20 ноября. Чтобы вернуть его в нормальное положение, надо откачивать воду.

О пожаре сообщает областное управление МЧС. На месте работали 16 человек с половины восьмого утра. К 11:30 с возгоранием в моторном отсеке было покончено, общая площадь огня оценивается в 36 квадратных метров.

Транспортная прокуратура сообщает, что горело судно «Сириус-1», принадлежащее «Объединённой морской компании». После тушения оно накренилось, надо откачать из моторного отсека воду.